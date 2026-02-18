Пензенская область получит грант президента РФ в размере почти 9 млн. рублей на поддержку НКО Общество

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Пензенская область получит грант президента РФ в размере почти 9 млн. рублей на софинансирование расходов региона на оказание поддержки некоммерческим организациям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

«Фондом президентских грантов принято решение о предоставлении правительству Пензенской области гранта президента Российской Федерации в размере 8 млн. 979 тыс. рублей на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что из бюджета Пензенской области на указанные цели в 2026 году выделена аналогичная сумма.

«Таким образом, общий объем средств на поддержку проектов социальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций в 2026 году составит 17 млн. 958 тыс. рублей», — указано в сообщении.

В тексте уточняется, что конкурсный отбор с целью предоставления НКО грантов в форме субсидий стартует в III квартале 2026 года.