19:09:46 Четверг, 19 февраля
В Пензе прошли пожарно-тактические учения

16:13 | 19.02.2026 | Общество

Пенза, 19 февраля 2026. PenzaNews. Пожарно-тактические учения прошли в здании пензенского дома-интерната для престарелых и инвалидов в четверг, 19 февраля.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, в одном из помещений учреждения произошло возгорание, несколько человек оказались отрезаны от выхода огнем.

На первом этапе персонал дома-интерната организовал эвакуацию постояльцев, многие из которых являются маломобильными, а также защиту от распространения огня первичными средствами пожаротушения.

К месту условного пожара в кратчайшие сроки прибыли пожарно-спасательные подразделения и сотрудники ППСЦ, которые организовали спасение людей и тушение «возгорания».

Всего из здания были эвакуированы 92 человека, четверо спасены.

Сотрудники полиции обеспечили проезд спецтехники и охрану общественного порядка, медики оказали помощь условно пострадавшим.

Действия всех служб в ходе учений оценены положительно, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.


