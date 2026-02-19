В Пензе обсудили подготовку к весеннему половодью Общество

Пенза, 19 февраля 2026. PenzaNews. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсуждалась подготовка к весеннему половодью, прошло в администрации Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

«В связи с обильными снегопадами этой зимы прохождение весеннего половодья является для городских служб одной из ключевых задач», — отметил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

Он подчеркнул, что «необходимо готовиться к большой воде и ликвидации локальных подтоплений».

Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы» Алексей Михайлов сообщил, что на опоры мостов нанесены отметки для контроля за уровнем подъема воды, будут выставлены гидрологические посты.

«Полученные данные будут передаваться на гидроузел и плотину ТЭЦ-1 для регулирования транзита воды в черте города», — пояснил он.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии, на случай ухудшения обстановки определены места временного размещения эвакуированных жителей, подготовлен маневренный жилой фонд, для перевозки людей организован автотранспорт — автобусы малой и большой вместимости.

«Члены комиссии обсудили превентивные мероприятия, проводимые на подведомственных территориях для локализации и ликвидации возможных локальных подтоплений. Среди них — вывоз снега, закупка песка, мешков и трапов. Заместители глав администраций районов доложили о принимаемых мерах и необходимости привлечения сил коммунальных организаций. Особое внимание уделяется жителям зон возможных подтоплений. На контроле адреса, где проживают маломобильные граждане, многодетные семьи и беременные женщины. В случае ЧС им окажут помощь в первую очередь», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что всего к противопаводковым мероприятиям планируется привлечь более 2 тыс. человек, задействовать 272 единицы техники: специализированные и инженерные машины, плавсредства, тепловые пушки, мотопомпы и автономные источники питания.