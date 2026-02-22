23:15:09 Воскресенье, 22 февраля
В Пензе состоялись лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова

10:02 | 22.02.2026 | Спорт

Пенза, 22 февраля 2026. PenzaNews. Около 200 человек приняли участие в лыжных соревнованиях памяти капитана юстиции, сотрудника управления Федеральной службы безопасности России по Пензенской области Дмитрия Шорникова, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне.

Фото: Pnzreg.ru

Состязания прошли на стадионе «Снежинка» в Пензе в минувшую субботу, 21 февраля.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Вадим Супиков, начальник управления ФСБ России по Пензенской области Максим Родецкий, главный федеральный инспектор по региону Сергей Щеткин и глава Пензы Олег Денисов.

Обращаясь к присутствующим, Олег Мельниченко отметил, что его радует большое количество молодых лиц вокруг.

«В преддверии Дня защитника Отечества мы проводим это важное мемориальное мероприятие. Дмитрий Вячеславович Шорников боролся с террористами и погиб на Северном Кавказе, исполняя свой боевой и служебный долг. У каждого всегда есть шанс проявить свои лучшие качества, совершив подвиг во имя Родины. Капитан Шорников был человеком, преданным своему делу, и пошел до конца, выполняя долг перед страной», — сказал он.

«Каждый из участников сегодняшних соревнований будет нести в себе частичку памяти о нем», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Шорников Дмитрий Вячеславович родился в Пензе 10 декабря 1975 года.

В 1992 году, окончив среднюю школу №24, поступил на следственный факультет Академии ФСБ России. По окончании обучения был направлен в пензенское управление ФСБ, где с 1997 года проходил службу в должности следователя следственного отдела.

В сентябре 2000 года капитан юстиции Дмитрий Шорников был командирован в Северо-Кавказский регион для выполнения задач по восстановлению правопорядка и расследованию преступлений, совершенных членами бандитских формирований.

26 декабря 2000 года погиб при исполнении воинского долга в Чечне.

Похоронен на Аллее героев на Ново-Западном кладбище в Пензе.

Посмертно награжден Орденом мужества.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления.

Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.

Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имя Дмитрия Шорникова присвоено новой улице в микрорайоне Заря города Пензы. В августе того же года она была торжественно открыта.


