19:08:58 Четверг, 19 февраля
Жительница Пензы угрожала матери убийством, возбуждено уголовное дело

13:07 | 19.02.2026 | Криминал

Пенза, 19 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1985 года рождения угрожала своей 67-летней матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы угрожала матери убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от 67-летней гражданки. По словам женщины, дочь [...] угрожала ей убийством ножом. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. В ходе опроса заявительницы установлено, что в тот день они вместе с дочерью находились дома. Из-за давней затаившейся обиды между женщинами возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры злоумышленница взяла кухонный нож и направила его в сторону матери, высказывая слова угрозы в адрес потерпевшей. Пенсионерке удалось выбежать из дома и обратиться за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая дала признательные показания и раскаялась.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — добавляется в сообщении.


Актуальное

