Олег Мельниченко посетил съемочные площадки фильма «Живая книга» в Пензенской области Общество

Пенза, 22 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил съемочные площадки фильма «Живая книга», расположенные в Пензе и рядом с городом, и пообщался с актерами.

Фото: Pnzreg.ru

В картине заняты, в частности, Леонид Якубович, Илья Соболев и Светлана Чертищева. В массовку привлечены около 100 детей из Пензенской области.

Среди продюсеров проекта — пензенцы Павел Курочкин, Марат Дубин и Антон Карпушкин.

Фото: Pnzreg.ru

Они рассказали губернатору, что, по сюжету фильма, двое мальчиков пробираются в дом таинственного старика и находят там волшебные книги с ожившими персонажами, случайно ребята выпускают в мир злого колдуна, а чтобы спасти друга, главный герой должен поверить в добро и обрести уверенность в себе.

Фото: Pnzreg.ru

«Хороший детский фильм снимается, добрый», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что такие проекты нужны.

«Вообще детское кино надо развивать, учить добру», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.