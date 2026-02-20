23:02:29 Пятница, 20 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области врачи теперь могут закрывать больничные через MAX

09:25 | 20.02.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Врачи в Пензенской области получили право применять телемедицинские технологии с использованием мессенджера MAX для оценки состояния здоровья пациента и в случае подтверждения его трудовой функции дистанционно закрыть лист нетрудоспособности. Это следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава.

В Пензенской области врачи теперь могут закрывать больничные через MAX

Фото: Health.pnzreg.ru

«При первичном приеме врач предложит пациенту воспользоваться мессенджером MAX для дальнейшего взаимодействия и запишет его данные. После завершения этапа амбулаторного лечения пациенту будет направлено приглашение на телемедицинскую консультацию с указанием времени, а также ссылка на проведение видеозвонка. Также пациент в любой момент может сделать это самостоятельно», — поясняется в тексте.

В нем подчеркивается, что внедрение нового сервиса направлено на сокращение времени ожидания прием, минимизацию визитов граждан в медучреждения и повышение качества динамического наблюдения за пациентами.

«Дистанционное закрытие листков нетрудоспособности также возможно при оформлении больничного по уходу за больным взрослым членом семьи, при карантине и угрозе распространения заболеваний, опасных для окружающих», — добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что в будущем планируется реализовать возможность динамической оценки состояния пациента, своевременной коррекции схемы лечения, разъяснения результатов анализов и обследований, организации очного осмотра в тот же день в случае выявления на онлайн-консультации ухудшения самочувствия.


Читайте также
Жительница Башмаковского района после общения с гадалкой лишилась денег и золотых украшений Жительница Пензы угрожала матери убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования В Степановке огонь уничтожил садовый дом
При пожаре на улице Бекешской в Пензе пострадал пожилой мужчина Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама