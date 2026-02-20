В Пензенской области врачи теперь могут закрывать больничные через MAX Медицина

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Врачи в Пензенской области получили право применять телемедицинские технологии с использованием мессенджера MAX для оценки состояния здоровья пациента и в случае подтверждения его трудовой функции дистанционно закрыть лист нетрудоспособности. Это следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«При первичном приеме врач предложит пациенту воспользоваться мессенджером MAX для дальнейшего взаимодействия и запишет его данные. После завершения этапа амбулаторного лечения пациенту будет направлено приглашение на телемедицинскую консультацию с указанием времени, а также ссылка на проведение видеозвонка. Также пациент в любой момент может сделать это самостоятельно», — поясняется в тексте.

В нем подчеркивается, что внедрение нового сервиса направлено на сокращение времени ожидания прием, минимизацию визитов граждан в медучреждения и повышение качества динамического наблюдения за пациентами.

«Дистанционное закрытие листков нетрудоспособности также возможно при оформлении больничного по уходу за больным взрослым членом семьи, при карантине и угрозе распространения заболеваний, опасных для окружающих», — добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что в будущем планируется реализовать возможность динамической оценки состояния пациента, своевременной коррекции схемы лечения, разъяснения результатов анализов и обследований, организации очного осмотра в тот же день в случае выявления на онлайн-консультации ухудшения самочувствия.