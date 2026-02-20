Цирк в Пензе планируется ввести в эксплуатацию в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» в 2030 году Общество

Пенза, 20 февраля 2026. PenzaNews. Ввод в эксплуатацию пензенского цирка запланирован на 2030 год в рамках реализации комплексной государственной программы «Строительство». Это следует из распоряжения правительства РФ №4136-р, которое опубликовано на сайте кабинета министров 19 февраля.

В нем указано, что цирк на улице Плеханова в Пензе является объектом государственной собственности Российской Федерации, его строительство ведется по линии Минкультуры РФ, заказчиком является ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк), площадь объекта — 26 тыс. 313,48 кв. метра, он рассчитан на 1,4 тыс. посадочных мест.

Согласно документу, стоимость завершения строительства пензенского цирка составляет 2 млрд. 240 млн. 287,6 тыс. рублей, из них 2 млрд. 234 млн. 115,4 тыс. рублей — средства федерального бюджета, 6 млн. 172,2 тыс. рублей — иные источники.

Из средств федерального бюджета на 2026 год заложено 300 млн. рублей, на 2027 — 216 млн. 920,2 тыс. рублей, на 2028 — 133 млн. 79,8 тыс. рублей, на 2029 — 154 млн. 47,7 тыс. рублей.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя ситуацию с цирком в Пензе, заявил, что объект готов на 90%. По словам главы региона, строительные работы планируется возобновить в 2026 году после корректировки проектно-сметной документации.