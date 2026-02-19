Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Александр Тихонов посетил в Пензе филиал фонда «Защитники Отечества» Общество

Пенза, 19 февраля 2026. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, участник федеральной программы «Время героев» Александр Тихонов во время рабочей поездки в Пензенскую область посетил филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Фото: Pfo.gov.ru

Александр Тихонов осмотрел условия, пообщался с сотрудниками и узнал об опыте решения задач по запросам бойцов. Особое внимание он уделил адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью, срокам рассмотрения заявок и результатам.

Руководитель филиала фонда Ольга Клейменова проинформировала Александра Тихонова о работе по социальной адаптации, переводу мер соцподдержки в цифровой формат, оказанию медицинской, психологической и специализированной помощи.

Она сообщила, что услугу адаптации помещения на данный момент получили 10 человек, еще 40 ветеранов СВО получат такую же помощь в ближайшее время.

Подробнее опыт региона был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии при губернаторе Пензенской области по координации оказания необходимой соцподдержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

«В первую очередь диспансеризация и проверка здоровья, затем трудоустройство. Если чувствуешь поддержку общества и начинаешь заниматься полезным делом, переход к мирной жизни проходит эффективнее», — подчеркнул Александр Тихонов, слова которого приводятся на сайте полпреда президента РФ в ПФО.

Он отметил, что наработки Пензенской области интересны для других регионов.