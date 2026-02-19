19:08:54 Четверг, 19 февраля
В Пензенской области за сутки произошло три пожара

10:43 | 19.02.2026 | Происшествия

Пенза, 19 февраля 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в четверг, 19 февраля.

В Пензенской области за сутки произошло три пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В селе Крутец Колышлейского района сгорел полностью срубовой дом площадью 84 кв. метра. [...] В селе Шиловка Наровчатского района сгорела кровля деревянного дома площадью 120 кв. метров. [...] В Спасском районе выгорел внутри по всей площади железный гараж площадью 84 кв. метра», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, в селе Крутец возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, причиной двух других пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

«Сотрудники МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий не привлекались. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.


