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Сотрудникам кооператива «Огаревский» выплатили зарплату за март

13:30 | 18.06.2019 | АПК

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Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Руководство животноводческого сельскохозяйственного потребительского кооператива «Огаревский», который осуществляет деятельность в Колышлейском районе Пензенской области, выплатило сотрудникам долги по зарплате за март 2019 года после вмешательства прокуратуры.

Сотрудникам кооператива «Огаревский» выплатили зарплату за март. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения трудового законодательства прокуратура Колышлейского района выявила наличие задолженности по зарплате за март 2019 года перед пятерыми работниками ЖСПК «Огаревский» на сумму 17,5 тыс. рублей. Прокурор района обратился в суд в интересах сотрудников с заявлениями о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что суд удовлетворил заявленные требования, после чего работодатель погасил долги.

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