Сотрудникам кооператива «Огаревский» выплатили зарплату за март АПК

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Руководство животноводческого сельскохозяйственного потребительского кооператива «Огаревский», который осуществляет деятельность в Колышлейском районе Пензенской области, выплатило сотрудникам долги по зарплате за март 2019 года после вмешательства прокуратуры.

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«В ходе проверки исполнения трудового законодательства прокуратура Колышлейского района выявила наличие задолженности по зарплате за март 2019 года перед пятерыми работниками ЖСПК «Огаревский» на сумму 17,5 тыс. рублей. Прокурор района обратился в суд в интересах сотрудников с заявлениями о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что суд удовлетворил заявленные требования, после чего работодатель погасил долги.