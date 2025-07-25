Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником Общество

Пенза, 25 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые жители Пензенской области! Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники органов следствия Российской Федерации: Следственного комитета, следственных подразделений МВД и ФСБ. В органах следствия служат люди с обостренным чувством справедливости, обладающие высоким уровнем моральной ответственности за результат своего труда. Благодаря безупречному знанию законов и специальных дисциплин, интеллектуальному потенциалу, ответственности, целеустремленности, они не оставляют преступникам шансов оставаться безнаказанными, способствуют повышению эффективности всей правоохранительной системы, торжеству правосудия и справедливости», — отметил глава региона.

«Желаю сотрудникам органов следствия, работающим в Пензенской области, крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия, надежного семейного тыла, успехов во всех делах и начинаниях на службе Отечеству!» — добавил он.