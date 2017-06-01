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Уголовное дело возбуждено после попытки застрелить уроженку Пензы в Сочи

15:40 | 01.06.2017 | Криминал

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Сочи, 1 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Сочи по факту покушения на убийство 30-летней уроженки Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Иветта Агаян.

Уголовное дело возбуждено после попытки застрелить уроженку Пензы в Сочи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, 31 мая примерно в 16.00 45-летний мужчина прибыл к месту работы своей 30-летней бывшей сожительницы на улицу Свердлова с целью разговора. Когда женщина вышла на улицу, он произвел не менее шести выстрелов, предположительно, из пистолета, в ее сторону, после чего выстрелил себе в подбородок», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что на данный момент и злоумышленник, и пострадавшая находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь.

«Назначены судебно-медицинские и баллистическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также его мотива», — добавила Иветта Агаян.
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