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В Тамале к 9 годам колонии приговорен мужчина, убивший собутыльника

16:43 | 18.07.2017 | Криминал

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Тамала, 18 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 28-летнему жителю рабочего поселка Тамала Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве собутыльника и избиении его сожительницы.

В Тамале к 9 годам колонии приговорен мужчина, убивший собутыльника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«10 апреля мужчина находился в гостях у своего знакомого. В ходе распития спиртного он решил вмешаться в отношения потерпевшего и его сожительницы, решив, что она не должна больше проживать в доме знакомого, поскольку злоупотребляет спиртным. В процессе возникшего конфликта он нанес несколько ударов руками в область головы и других частей тела женщины, причинив ее здоровью вред средней тяжести», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

По ее словам, хозяин дома решил заступиться за свою возлюбленную, после чего возник словесный конфликт.

«В результате ссоры осужденный нанес несколько ударов стеклянной банкой, руками и ногами в область головы и тела мужчины, после чего вооружился ножом и ударил им в живот потерпевшего», — добавила собеседница агентства, уточнив, что мужчина скончался на месте через непродолжительное время.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — резюмировала Юлия Пилясова.
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