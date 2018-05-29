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В пензенской колонии стажер попался на мелкой взятке

08:32 | 29.05.2018 | Криминал

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Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Сотрудник пензенской исправительной колонии №7 подозревается в мелком взяточничестве.

В пензенской колонии стажер попался на мелкой взятке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, утром 24 мая стажер по должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №7 УФСИН России по Пензенской области, находясь в помещении радиоузла, расположенного на территории исправительного учреждения, желая извлечь материальную выгоду в сумме 5 тыс. рублей, получил от осужденного часть денежных средств в размере 1 тыс. рублей путем пополнения баланса мобильного телефона», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она пояснила, что за вознаграждение стажер должен был передать осужденному мобильный телефон.

«Мужчина полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния», — отметила собеседница агентства.

Наталия Фомина добавила, что в настоящее время следователи выполняют действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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