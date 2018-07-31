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Мошенники украли деньги с карты пензенского пенсионера, торговавшего на бирже

14:40 | 31.07.2018 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. 76-летний пенсионер из Пензы попался на уловку мошенников, предложивших ему получить вознаграждение по результатам торгов на бирже.

Мошенники украли деньги с карты пензенского пенсионера, торговавшего на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который сказал, что собеседнику полагается 450 евро за перепродажу акций на биржевых аукционах, в которых тот участвовал в 2016 году. Злоумышленник попросил перезвонить по номеру, который он укажет, для получения инструкции по выводу денег на карту», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по этому номеру пенсионеру ответил другой незнакомец, который попросил прислать фотоснимки банковской карты, паспорта и водительского удостоверения, а затем подождать несколько дней якобы для выполнения операций.

«Две недели спустя мужчина обнаружил, что со счета его кредитной банковской карты списано 33 тыс. 980 рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту организована проверка, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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