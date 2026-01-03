Жительница Пензы перевела мошенникам более 370 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 января 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1973 года рождения лишилась более 370 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

«По словам заявительницы, она подписалась на группу в мессенджере, якобы принадлежащую медицинскому учреждению. Вскоре ей написал неизвестный, сообщивший о завершении оцифровки ее данных и необходимости их проверки. Следуя его инструкциям, женщина выполнила все требования. Затем пензячке позвонил другой неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Он заявил, что персональные данные женщины попали в руки мошенников и с ее счетов якобы финансируются экстремистские организации», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник убедил собеседницу перечислить все сбережения на «безопасный счет» для предотвращения незаконных операций.

«Следуя его инструкциям, она перечислила свои сбережения на банковский счет, указанный мошенником. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 370 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».