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Житель Заречного осужден за распространение порнографии в соцсети

15:17 | 25.09.2018 | Криминал

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Заречный, 25 сентября 2018. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Зареченского городского суда.

Житель Заречного осужден за распространение порнографии в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, злоумышленник создал в соцсети «ВКонтакте» страницу по псевдонимом, после чего разместил на ней видеозаписи и фотографии, которые, согласно заключению экспертов, носят порнографический характер.

Представитель суда добавил, что также мужчина осужден за то, что минимум дважды ударил человека кулаком по лицу в доме на улице Зеленой.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина преступил закон в период неснятой и непогашенной судимости по приговору другого суда, с учетом чего ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 1 месяц.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметил представитель суда.

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