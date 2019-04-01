В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей Криминал

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы генеральный директор одной из фирм изготовил поддельные платежные поручения от своего имени и от лица руководителя двух других организаций, используя программу дистанционного обслуживания банка.

«В поддельных платежных поручениях он указывал заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств для оплаты. На основании фиктивных документов банки за указанный период перевели с расчетных счетов фирм на счета юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, более 28 млн. рублей. Впоследствии подозреваемый обналичил данные денежные средства», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.