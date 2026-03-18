«Профит» оштрафован на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение

12:30 | 18.03.2026 | Общество

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Профит» оштрафовано на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

«Прокуратура Ленинского района города Пензы провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в сентябре 2025 года представитель ООО «Профит» передал сотруднику администрации Октябрьского района города Пензы, ранее работавшему в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии, 100 тыс. рублей и бутылку коньяка. Денежные средства передавались в качестве благодарности за оказанное содействие и создание компании преимуществ при заключении министерством контрактов на поставку товаров медицинского назначения и расходных медицинских материалов, а также за совершение в интересах юридического лица подобных действий в дальнейшем. Прокуратура возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», которое рассмотрено с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что штраф оплачен.

«В отношении взяткодателя судом ранее постановлен обвинительный приговор», — добавляется в сообщении.


