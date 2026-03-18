До шести лет лишения свободы грозит жительнице Нижнеломовского района, которая оформила кредит на своего отца и похитила деньги

14:25 | 18.03.2026 | Криминал

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Нижнеломовского района Пензенской области 1998 года рождения, которая оформила кредит на отца без его ведома и перевела деньги на свой счет.

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Нижнеломовского района, которая оформила кредит на своего отца и похитила деньги.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением на свою дочь обратился 55-летний мужчина.

«Подозреваемая [...] рассказала, что у нее имеется доступ к телефону и мобильному банковскому приложению родственника. По словам девушки, она воспользовалась мобильным приложением банка на телефоне, ввела пароль от банковской карты отца, который она знала, и оформила на его имя кредит на сумму 60 тыс. рублей. После этого перечислила кредитные денежные средства на свой банковский счет. Злоумышленница призналась, что похищенные деньги потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».


