До шести лет лишения свободы грозит жительнице Нижнеломовского района, которая оформила кредит на своего отца и похитила деньги Криминал

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Нижнеломовского района Пензенской области 1998 года рождения, которая оформила кредит на отца без его ведома и перевела деньги на свой счет.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением на свою дочь обратился 55-летний мужчина.

«Подозреваемая [...] рассказала, что у нее имеется доступ к телефону и мобильному банковскому приложению родственника. По словам девушки, она воспользовалась мобильным приложением банка на телефоне, ввела пароль от банковской карты отца, который она знала, и оформила на его имя кредит на сумму 60 тыс. рублей. После этого перечислила кредитные денежные средства на свой банковский счет. Злоумышленница призналась, что похищенные деньги потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».