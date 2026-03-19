Жителя Пензенской области будут судить за госизмену и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1991 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«В рамках расследования ранее возбужденного следственным отделом УФСБ России по Пензенской области уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» установлено, что обвиняемый, будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, посредством одного из интернет-мессенджеров инициативно передал представителю специальных служб Украины сведения в отношении российского военнослужащего», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.