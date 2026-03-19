13:31:11 Четверг, 19 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителя Пензенской области будут судить за госизмену и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

10:24 | 19.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1991 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Жителя Пензенской области будут судить за госизмену и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках расследования ранее возбужденного следственным отделом УФСБ России по Пензенской области уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» установлено, что обвиняемый, будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, посредством одного из интернет-мессенджеров инициативно передал представителю специальных служб Украины сведения в отношении российского военнослужащего», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.


Читайте также
В Бессоновском районе в ДТП пострадала женщина В Кузнецке мальчик госпитализирован после наезда автомобиля
Мошенники выманили у жительницы Мокшанского района более 900 тыс. рублей «Ростелеком» оснастил 1,6 тыс. аудиторий в 68 регионах, в том числе в Пензенской области, системой видеонаблюдения для досрочной сдачи ЕГЭ
До шести лет лишения свободы грозит жительнице Нижнеломовского района, которая оформила кредит на своего отца и похитила деньги В Пензе вступил в силу приговор мужчине, осужденному за вымогательство
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама