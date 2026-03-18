Договоры на техобслуживание газового оборудования в многоквартирном доме в Пензенской области, где погибли 7 человек, не заключались — прокуратура

17:31 | 18.03.2026 | Общество

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Жители многоквартирного дома в деревне Заречной Мокшанского района Пензенской области, где 13 марта от отравления угарным газом погибли 7 человек, после выбора способа управления МКД в 2025 году не заключили договоры на техобслуживание и ремонт газового оборудования. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

Договоры на техобслуживание газового оборудования в многоквартирном доме в Пензенской области, где погибли 7 человек, не заключались — прокуратура.

«По поручению прокуратуры области прокуратура Мокшанского района провела проверку по факту отравления угарным газом жителей деревни Заречной. Установлено, что собственниками помещений многоквартирного дома в июне 2025 года выбран непосредственный способ управления, который фактически реализован не был, поскольку жителями не заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, вентиляционных каналов. При этом в нарушение закона администрация Юровского сельсовета Мокшанского района своевременные меры по организации общего собрания, проведению конкурса по отбору управляющей организации не приняла. Прокуратура внесла представление главе органа местного самоуправления», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что фактическое устранение нарушений, ход и результаты расследования возбужденного по данному факту уголовного дела контролируются надзорным ведомством.


