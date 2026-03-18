«Ростелеком» оснастил 1,6 тыс. аудиторий в 68 регионах, в том числе в Пензенской области, системой видеонаблюдения для досрочной сдачи ЕГЭ

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. «Ростелеком» оснастил 1,6 тыс. аудиторий в 68 регионах России, в том числе в Пензенской области, системой видеонаблюдения для досрочной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет с 20 марта по 20 апреля 2026 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«В каждом пункте проведения экзаменов (ППЭ) установлены современные IP-камеры — всего 3,1 тыс. устройств. Стопроцентный охват аудиторий видеонаблюдением обеспечивает максимальную прозрачность и объективность экзаменационного процесса. Система «Ростелекома» работает на базе защищенных каналов связи и включает IP-камеры с высоким разрешением и качественным звуком, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания. Цифровые камеры обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответы остаются в тайне. Видео из аудиторий будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» в режиме реального времени, одновременный доступ к которому могут иметь 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. В труднодоступных регионах будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения также попадет на портал видеонаблюдения. Доступ к трансляции и архиву записей получат представители региональных центров обработки информации (РЦОИ), органов исполнительной власти и общественные наблюдатели», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что IP-камеры также смонтированы в 79 РЦОИ, где обрабатываются экзаменационные материалы и работают эксперты предметных и апелляционных комиссий.

«Для видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей «Ростелеком» использует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России, оснащенные новейшими системами защиты от хакерских атак. Архив видеозаписей ЕГЭ-2026 будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 года, для дополнительной надежности каждая камера оснащена локальной картой памяти», — говорится в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что, кроме видеокамер «Ростелекома» и общественных наблюдателей, следить за выпускниками на экзаменах будет искусственная нейронная сеть.

«Система машинного зрения в режиме онлайн обрабатывает видеопотоки из 300 аудиторий, а в офлайне — архивные записи из 350 аудиторий. При выявлении нарушений (использование запрещенных предметов или попытки выноса материалов) нейросеть подает сигнал, автоматически фиксирует нарушение и направляет запись на проверку наблюдателю. После утверждения модератором данные передаются в ППЭ для дальнейшей обработки. Такой многоступенчатый контроль позволяет повысить объективность оценки выпускных экзаменов», — поясняется в пресс-релизе.

По словам директора департамента национальных программ «Ростелекома» Кирилла Шишкина, перед стартом экзаменационной кампании специалисты проверили технологическую готовность систем видеонаблюдения и искусственного интеллекта, задействованных в проведении досрочного периода ЕГЭ.

«Тестирование позволяет провести экзамены без серьезных организационно-технологических сбоев, а также гарантирует корректную работу оборудования, обеспечивающего объективность, прозрачность и равные условия для всех участников экзаменационного процесса. Наше оборудование полностью готово к работе в досрочный период экзаменов. Мы желаем всем выпускникам успехов и уверенности в своих знаниях», — сказал он.

В пресс-релизе отмечается также, что в дни экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно обеспечивать техническую поддержку портала и защиту от хакерских атак. Для пользователей портала «Смотри ЕГЭ» организована бесплатная горячая линия, время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ.

В 2026 году государственные экзамены пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 20 апреля), основной (с 1 июня по 9 июля) и дополнительный (с 4 по 25 сентября). В каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.