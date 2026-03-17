Олег Мельниченко поручил обеспечить индивидуальное сопровождение выпускников курса реабилитации ветеранов СВО

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил обеспечить индивидуальное сопровождение выпускников курса комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, организованного в рамках проекта «Сурское мужество».

«Ветераны СВО, которые прошли курс реабилитации «Сурского мужества», теперь приглашают своих однополчан. Это говорит об эффективности нашего совместного с Марией Алексеевной Львовой-Беловой проекта и доверии к нему бойцов. Успехи и перспективы обсудили сегодня на заседании областного правительства. Напомню, что на базе арт-поместья «Новые берега» организуем реабилитацию для ребят, которым из-за тяжелых форм приобретенной инвалидности сложно адаптироваться к мирной жизни. Участниками трех курсов стали ветераны из 12 населенных пунктов нашего региона. Помощь специалистов вдохновила девять человек при поддержке региона открыть свое дело. Один уже приступил к реализации соцконтракта, остальные дорабатывают с кураторами детали бизнес-планов. Поставил задачу постоянно вести индивидуальное сопровождение выпускников», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 17 марта.

«Нужно, чтобы между обучением и реализацией соцконтракта ветераны СВО не оставались наедине с самими собой. Необходимо активнее вовлекать их в общественные инициативы для укрепления социальной активности», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в 2026 году запланировано шесть потоков курса комплексной реабилитации ветеранов СВО, в том числе впервые с участием представителей других регионов.

«Планируем, что за два года через проект пройдет порядка 100 человек. Считаю это достойным показателем, к которому будем стремиться», — добавил Олег Мельниченко.