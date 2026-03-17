Олег Мельниченко поручил обеспечить индивидуальное сопровождение выпускников курса реабилитации ветеранов СВО

16:49 | 17.03.2026 | Общество

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил обеспечить индивидуальное сопровождение выпускников курса комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, организованного в рамках проекта «Сурское мужество».

Олег Мельниченко поручил обеспечить индивидуальное сопровождение выпускников курса реабилитации ветеранов СВО

Фото: Pnzreg.ru

«Ветераны СВО, которые прошли курс реабилитации «Сурского мужества», теперь приглашают своих однополчан. Это говорит об эффективности нашего совместного с Марией Алексеевной Львовой-Беловой проекта и доверии к нему бойцов. Успехи и перспективы обсудили сегодня на заседании областного правительства. Напомню, что на базе арт-поместья «Новые берега» организуем реабилитацию для ребят, которым из-за тяжелых форм приобретенной инвалидности сложно адаптироваться к мирной жизни. Участниками трех курсов стали ветераны из 12 населенных пунктов нашего региона. Помощь специалистов вдохновила девять человек при поддержке региона открыть свое дело. Один уже приступил к реализации соцконтракта, остальные дорабатывают с кураторами детали бизнес-планов. Поставил задачу постоянно вести индивидуальное сопровождение выпускников», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 17 марта.

«Нужно, чтобы между обучением и реализацией соцконтракта ветераны СВО не оставались наедине с самими собой. Необходимо активнее вовлекать их в общественные инициативы для укрепления социальной активности», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в 2026 году запланировано шесть потоков курса комплексной реабилитации ветеранов СВО, в том числе впервые с участием представителей других регионов.

«Планируем, что за два года через проект пройдет порядка 100 человек. Считаю это достойным показателем, к которому будем стремиться», — добавил Олег Мельниченко.


