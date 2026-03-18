Молодой житель Пензенской области подозревается в публичном оправдании терроризма и участии в деятельности террористической организации Криминал

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 2005 года рождения, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

«Установлено, что подозреваемый, являясь сторонником идеологии терроризма, разместил в сети интернет комментарии, оправдывающие действия лидеров международной террористической организации, а также координаты объекта критической инфраструктуры в целях его подрыва», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.