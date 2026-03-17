Олег Мельниченко поздравил Геннадия Горланова с 85-летием

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил доктора филологических наук, профессора Геннадия Горланова с 85-летием в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в педагогическом институте ПГУ.

«Поздравил с 85-летним юбилеем доктора филологических наук, профессора ПГУ Геннадия Елизаровича Горланова. Наш выдающийся земляк, много лет возглавлявший факультет русского языка и литературы педагогического вуза, сформировал не только свою научную школу, но и педагогический корпус Пензенской области. В нашем регионе нет учителей русского языка и литературы, которые бы не учились у Горланова. Уверен, что его студентам несказанно посчастливилось получать знания именно от этого всесторонне развитого человека», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 16 марта.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что Геннадий Горланов «не только ученый, поэт и краевед, но еще и художник».

«После окончания школы он даже хотел поступать в художественное училище, однако провалил вступительный экзамен. Считаю, что тогда Пензенской области очень повезло. Регион получил филолога, известного во всей России и за ее пределами, который в свободное время пишет прекрасные картины», — отметил губернатор.

«За заслуги в развитии высшей школы профессору Горланову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Пензенской области». Вручил ему почетный знак, пожелав здоровья и благополучия. Поздравил его не как губернатор, а как выпускник педагогического университета. В годы моего студенчества Геннадий Елизарович был легендой нашего вуза и остается таковым и сейчас», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Горланов Геннадий Елизарович родился в Пензе 16 марта 1941 года.

В 1958 году окончил среднюю школу №19, в 1966 году — историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского.

В 1972 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук на тему «Поэзия Василия Федорова».

В 1979 году возглавил кафедру литературы и методики ее преподавания пензенского пединститута. С 1987 по 2005 годы работал в должности декана факультета русского языка и литературы, затем вновь вернулся на должность заведующего кафедрой.

В 2010 году защитил диссертацию на соискание степени доктора филологических наук на тему «Творчество М.Ю. Лермонтова в контексте русского духовного самосознания».

Автор более 300 научных и научно-популярных статей, 12 учебно-методических пособий для студентов, преподавателей вуза и учителей-словесников.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», медалью «За многолетний добросовестный труд».

Лауреат всероссийской премии имени М.Ю. Лермонтова.