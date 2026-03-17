12:18:25 Вторник, 17 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил Геннадия Горланова с 85-летием

09:16 | 17.03.2026 | Общество

Печать

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил доктора филологических наук, профессора Геннадия Горланова с 85-летием в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в педагогическом институте ПГУ.

Фото: Pnzreg.ru

«Поздравил с 85-летним юбилеем доктора филологических наук, профессора ПГУ Геннадия Елизаровича Горланова. Наш выдающийся земляк, много лет возглавлявший факультет русского языка и литературы педагогического вуза, сформировал не только свою научную школу, но и педагогический корпус Пензенской области. В нашем регионе нет учителей русского языка и литературы, которые бы не учились у Горланова. Уверен, что его студентам несказанно посчастливилось получать знания именно от этого всесторонне развитого человека», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 16 марта.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что Геннадий Горланов «не только ученый, поэт и краевед, но еще и художник».

«После окончания школы он даже хотел поступать в художественное училище, однако провалил вступительный экзамен. Считаю, что тогда Пензенской области очень повезло. Регион получил филолога, известного во всей России и за ее пределами, который в свободное время пишет прекрасные картины», — отметил губернатор.

«За заслуги в развитии высшей школы профессору Горланову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Пензенской области». Вручил ему почетный знак, пожелав здоровья и благополучия. Поздравил его не как губернатор, а как выпускник педагогического университета. В годы моего студенчества Геннадий Елизарович был легендой нашего вуза и остается таковым и сейчас», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Горланов Геннадий Елизарович родился в Пензе 16 марта 1941 года.

В 1958 году окончил среднюю школу №19, в 1966 году — историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского.

В 1972 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук на тему «Поэзия Василия Федорова».

В 1979 году возглавил кафедру литературы и методики ее преподавания пензенского пединститута. С 1987 по 2005 годы работал в должности декана факультета русского языка и литературы, затем вновь вернулся на должность заведующего кафедрой.

В 2010 году защитил диссертацию на соискание степени доктора филологических наук на тему «Творчество М.Ю. Лермонтова в контексте русского духовного самосознания».

Автор более 300 научных и научно-популярных статей, 12 учебно-методических пособий для студентов, преподавателей вуза и учителей-словесников.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», почетным знаком «Во славу земли Пензенской», медалью «За многолетний добросовестный труд».

Лауреат всероссийской премии имени М.Ю. Лермонтова.


Читайте также
В Пензенском районе в отношении мужчины, предъявившего два поддельных свидетельства о регистрации ТС, возбуждено уголовное дело В преддверии «Диктанта Победы» стартовал первый кибертурнир по онлайн-игре «Мир танков»
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в ресторане гостиницы Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора
Реальный срок грозит жительнице Кузнецка, которая похитила из магазина флакон туалетной воды В селе Широкоис огонь уничтожил деревянный дом
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама