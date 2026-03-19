В Пензе пенсионерка лишилась более 1,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1964 года рождения перевела на неизвестные счета более 1,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, пенсионерка увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке, перешла по ссылке и оставила свои контактные данные, после чего ей позвонил незнакомец, который представился брокером и пояснил, что для начала инвестирования необходимо вложить деньги путем их зачисления на различные счета.

«Поверив обещаниям мошенника, заявительница перечислила более 1,5 млн. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь. Через некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».