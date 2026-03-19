Мошенники выманили у жительницы Мокшанского района более 900 тыс. рублей

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области 1951 года рождения лишилась более 900 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонила «сотрудница почтового отделения», которая сообщила, что на имя пенсионерки пришла посылка и для ее получения необходимо продиктовать код из SMS-сообщения.

«Вскоре после этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силовых структур, который сообщил заявительнице, что мошенники пытаются похитить ее денежные средства, так как завладели персональными данными пенсионерки. Звонивший убедил гражданку перечислить все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет» для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленника, заявительница перечислила на мошеннические счета свыше 900 тыс. рублей. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».