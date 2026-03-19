13:31:04 Четверг, 19 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники выманили у жительницы Мокшанского района более 900 тыс. рублей

10:00 | 19.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области 1951 года рождения лишилась более 900 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонила «сотрудница почтового отделения», которая сообщила, что на имя пенсионерки пришла посылка и для ее получения необходимо продиктовать код из SMS-сообщения.

«Вскоре после этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силовых структур, который сообщил заявительнице, что мошенники пытаются похитить ее денежные средства, так как завладели персональными данными пенсионерки. Звонивший убедил гражданку перечислить все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет» для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленника, заявительница перечислила на мошеннические счета свыше 900 тыс. рублей. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Бессоновском районе в ДТП пострадала женщина В Кузнецке мальчик госпитализирован после наезда автомобиля
«Ростелеком» оснастил 1,6 тыс. аудиторий в 68 регионах, в том числе в Пензенской области, системой видеонаблюдения для досрочной сдачи ЕГЭ До шести лет лишения свободы грозит жительнице Нижнеломовского района, которая оформила кредит на своего отца и похитила деньги
В Пензе вступил в силу приговор мужчине, осужденному за вымогательство В Пензенском районе в отношении мужчины, предъявившего два поддельных свидетельства о регистрации ТС, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама