20:32:19 Среда, 18 марта
В Сердобске возбуждено уголовное дело о незаконном использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные

15:49 | 18.03.2026 | Криминал

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Следователи в Сердобске Пензенской области на основании материалов оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ возбудили уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения».

В Сердобске возбуждено уголовное дело о незаконном использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В сердобском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по подозрению 21-летнего и 32-летнего местных жителей в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. [...] По данным следствия, в августе 2025 года в городе Сердобске подозреваемые с целью выполнения плановых показателей продажи SIM-карт и получения премиальных выплат разработали и реализовали преступную схему. Продавец-консультант отдела офиса продаж салона сотовой связи, используя персональные данные трех граждан без их согласия, произвел регистрацию на их имя абонентских номеров, а затем передал директору офиса продаж салона другой сотовой связи, который также без их согласия произвел перенесение абонентских номеров указанных граждан на оператора другой сотовой связи, что повлекло модификацию компьютерной информации в клиентской базе данных», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступного деяния.


