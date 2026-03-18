Житель Сосновоборского района лишился свободы и автомобиля за неоднократную пьяную езду

11:48 | 18.03.2026 | Криминал

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Суд назначил 39-летнему жителю Сосновоборского района Пензенской области, который в очередной раз попался за рулем в нетрезвом виде, 1 год 3 месяца колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет, а также конфисковал его автомобиль.

«По делу установлено, что ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишенный права управления транспортными средствами мужчина в ноябре 2025 года вновь, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля марки «Lada Priora». При движении по рабочему поселку Сосновоборск водитель был остановлен инспектором ДПС, который выявил у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в судебном заседании мужчина признал свою вину.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет. Также суд по ходатайству государственного обвинителя конфисковал в доход государства принадлежащий подсудимому автомобиль», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор мужчине, осужденному за вымогательство В Пензенском районе в отношении мужчины, предъявившего два поддельных свидетельства о регистрации ТС, возбуждено уголовное дело
В преддверии «Диктанта Победы» стартовал первый кибертурнир по онлайн-игре «Мир танков» В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в ресторане гостиницы
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора Реальный срок грозит жительнице Кузнецка, которая похитила из магазина флакон туалетной воды
Все новости
Актуальное

