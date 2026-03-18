В Пензе в честь Дня воссоединения Крыма с Россией более 300 активистов выстроились в живой триколор

09:15 | 18.03.2026 | Общество

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Более 300 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией выстроились в живой триколор на Соборной площади Пензы.

В Пензе в честь Дня воссоединения Крыма с Россией более 300 активистов выстроились в живой триколор

Фото: кадр из видео на странице Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте»

Видео акции утром 18 марта в своих аккаунтах в социальных сетях разместил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«12 лет назад жители Крыма абсолютным большинством голосов высказались на референдуме за вхождение региона в состав РФ. Была восстановлена историческая справедливость — Крым и Севастополь вернулись в Россию. За эти годы в нашей стране выросло молодое поколение, для которого Крымская весна стала символом новых возможностей, встречи единомышленников, готовности идти к своей мечте. Сегодня эти ребята ведут борьбу за свободу и независимость России. Сражаются в зоне проведения СВО, работают в тылу, помогают налаживать жизнь в новых регионах. В честь Дня воссоединения Крыма с Россией более 300 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» выстроились в живой триколор на Соборной площади Пензы. «Крым — Россия навсегда», — говорят молодые патриоты», — написал глава региона.


Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор мужчине, осужденному за вымогательство В Пензенском районе в отношении мужчины, предъявившего два поддельных свидетельства о регистрации ТС, возбуждено уголовное дело
В преддверии «Диктанта Победы» стартовал первый кибертурнир по онлайн-игре «Мир танков» В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в ресторане гостиницы
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора Реальный срок грозит жительнице Кузнецка, которая похитила из магазина флакон туалетной воды
Все новости
Актуальное

