В Пензе в честь Дня воссоединения Крыма с Россией более 300 активистов выстроились в живой триколор Общество

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Более 300 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией выстроились в живой триколор на Соборной площади Пензы.

Фото: кадр из видео на странице Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте»

Видео акции утром 18 марта в своих аккаунтах в социальных сетях разместил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«12 лет назад жители Крыма абсолютным большинством голосов высказались на референдуме за вхождение региона в состав РФ. Была восстановлена историческая справедливость — Крым и Севастополь вернулись в Россию. За эти годы в нашей стране выросло молодое поколение, для которого Крымская весна стала символом новых возможностей, встречи единомышленников, готовности идти к своей мечте. Сегодня эти ребята ведут борьбу за свободу и независимость России. Сражаются в зоне проведения СВО, работают в тылу, помогают налаживать жизнь в новых регионах. В честь Дня воссоединения Крыма с Россией более 300 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» выстроились в живой триколор на Соборной площади Пензы. «Крым — Россия навсегда», — говорят молодые патриоты», — написал глава региона.