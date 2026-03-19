Олег Мельниченко принял участие в съемках проекта «Большие семьи большой страны» с Юлией Барановской

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал интервью телеведущей Юлии Барановской в рамках проекта «Большие семьи большой страны».

«В Пензенской области прошли съемки проекта «Большие семьи большой страны». Поговорили с телеведущей Юлией Барановской о комплексе мер семейной поддержки в нашем регионе. Беседа проходила в самой большой в ПФО школе, которую мы построили в селе Засечном. Хотелось на конкретном примере показать Юлии Геннадьевне, какие условия созданы в Пензенской области для всестороннего развития детей», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 18 марта.

Олег Мельниченко напомнил, что в Пензенской области проживают 12,5 тыс. многодетных семей, где воспитываются 39 тыс. ребят.

По словам губернатора, выбор в пользу многодетности ежегодно делают порядка 400 семей, во многом это обусловлено развитием мер государственной поддержки — как федеральных, так и региональных.

«Постоянно вводим новые виды соцпомощи. Семьи, в которых с 1 июня 2026 года появится второй ребенок, смогут получить региональный семейный капитал в размере 1 млн. рублей на улучшение жилищных условий. Также по итогам визита в регион вице-премьера России Дениса Валентиновича Мантурова принято решение о реализации в Пензенской области пилотного проекта по поддержке семейных работников промышленных предприятий», — отметил глава региона.

«У нас много достойных и успешных семей, пусть их становится еще больше. Мы всегда поможем и поддержим! Ждем в эфире выпуск программы, посвященный пензенцам», — добавил Олег Мельниченко.