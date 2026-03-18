В Пензе нашли водителя автомобиля «Opel Astra», который сбил ребенка на улице Ладожской и скрылся Происшествия

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя автомобиля «Opel Astra», который сбил ребенка напротив дома №31 на улице Ладожской в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

«По предварительной информации, утром [18 марта] водитель автомобиля «Opel Astra» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода – 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места происшествия. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили водителя, им оказался 65-летний житель Пензы», — говорится в сообщении, размещенном в группе управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Из него следует, что в отношении водителя инспекторы составили протокол за нарушение п. 14.1 ПДД (непредоставление преимущества пешеходу на нерегулируемом переходе), а также возбудили административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».