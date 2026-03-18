Сергей Васянин провел личный прием граждан Общество

Пенза, 18 марта 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин провел личный прием граждан.

Фото: Pgduma.ru

Старшая по дому №186 на улице Суворова попросила Сергея Васянина, являющегося депутатом по округу, в котором расположен данный МКД, о помощи в благоустройстве придомовой территории, а также обустройстве контейнерной площадки.

Сергей Васянин пояснил, что ремонт внутридворовой территории намечен на 2027 год, а заезд к дому, который находится в неудовлетворительном состоянии, и контейнерная площадка будут сделаны в этом году.

Также он заверил старшую по дому, что вместе с коллегой по депутатскому корпусу Анной Рудаковой, с которой у них граничат территории округов, проработают вопрос об установке на территории между несколькими МКД современной детской площадки.

Житель дома №18 на улице Кирова попросил Сергея Васянина помочь разобраться в правильности начисления платы за отопление. По словам мужчины, еще осенью были установлены общедомовые приборы учета, но по непонятной причине оплата до сих пор рассчитывается по нормативу, представители управляющей компании на контакт не идут.

В рамках приема были озвучены вопросы, касающиеся устранения разрытий после проведения вскрышных работ, сферы трудовых отношений, участия представителей депутатского корпуса в проведении субботника по посадке деревьев в парке «Дружба» микрорайона Заря, и другие.

Сергей Васянин пообещал обратившимся, что детально изучит каждую ситуацию и возьмет решение проблем на личный контроль, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.