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В Пензе пенсионерка пыталась продать коз и перевела «покупательнице» 245 тыс. рублей

10:39 | 29.06.2019 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Пожилая жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке продать дойных коз с помощью объявления в интернете.

В Пензе пенсионерка пыталась продать коз и перевела «покупательнице» 245 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, владелице животных позвонила незнакомка, которая выразила готовность приобрести их, попросив для этого выполнить ряд действий.

«Следуя указаниям лжепокупательницы, пенсионерка в офисе банка сначала обналичила 310 тыс. рублей, а затем перечислила на чужой номер телефона 245 тыс. рублей через терминал оплаты», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что после этого злоумышленница перестала отвечать на звонки.

По факту мошенничества организована проверка.

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