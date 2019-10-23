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В Кузнецке пенсионерка перевела мошеннику более 440 тыс. рублей

10:33 | 23.10.2019 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. 72-летняя пенсионерка из Кузнецка Пензенской области лишилась более 440 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

В Кузнецке пенсионерка перевела мошеннику более 440 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник представился следователем и сказал, что собеседнице якобы полагается 620 тыс. рублей компенсации за приобретенные два года назад некачественные лекарственные препараты, для получения которой необходимо перечислить 441 тыс. рублей за услуги почты и курьера, а также за страховку.

«Следуя этим условиям, женщина перевела деньги на имя неизвестного гражданина», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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