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В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже масок через интернет

13:22 | 19.04.2020 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту мошенничества при продаже медицинских масок через интернет.

В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже масок через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на уловку злоумышленников попалась женщина, которая на одном из сайтов нашла заинтересовавшее ее объявление, договорилась с продавцом о покупке на сумму 5 тыс. 400 рублей и двумя платежами перевела деньги на счет электронного кошелька.

«Затем продавец в соответствии с достигнутой договоренностью должен был прислать покупательнице чек и трек-номер для отслеживания посылки. Однако после оплаты неизвестный перестал выходить связь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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