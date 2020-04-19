В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже масок через интернет Криминал

Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту мошенничества при продаже медицинских масок через интернет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, на уловку злоумышленников попалась женщина, которая на одном из сайтов нашла заинтересовавшее ее объявление, договорилась с продавцом о покупке на сумму 5 тыс. 400 рублей и двумя платежами перевела деньги на счет электронного кошелька.

«Затем продавец в соответствии с достигнутой договоренностью должен был прислать покупательнице чек и трек-номер для отслеживания посылки. Однако после оплаты неизвестный перестал выходить связь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.