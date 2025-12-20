В Пензенской области подросток после общения с мошенниками перевел около 980 тыс. рублей на чужие счета Криминал

Пенза, 20 декабря 2025. PenzaNews. Юноша 2008 года рождения, проживающий в Пензенском районе Пензенской области, после общения с телефонными мошенниками перевел около 980 тыс. рублей на чужие счета.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала подростку позвонил неизвестный, который выманил у него код из SMS под предлогом выдачи посылки.

«Вскоре после этого несовершеннолетнему поступил видеозвонок в мессенджере. Звонивший представился сотрудником силового ведомства и заявил, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело. Причиной якобы стало финансирование экстремистских организаций с его банковских счетов. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенник убедил подростка забрать все имеющиеся дома сбережения и перевести их на так называемый «безопасный счет». Испугавшись, несовершеннолетний, следуя инструкциям неизвестного, взял деньги из дома и через банкомат перечислил их на указанные счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.