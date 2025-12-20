Олег Денисов поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 декабря 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил сотрудников регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ваша служба — это не просто работа, а высокое призвание, требующее исключительной преданности, мужества и самоотдачи. Ежедневно вы стоите на страже национальной безопасности, защищаете конституционный строй, обеспечиваете спокойствие граждан и сохранность интересов государства. Благодаря вашему профессионализму, бдительности и самоотверженности удается предотвращать угрозы, сохранять стабильность и мирную жизнь в нашем городе и регионе. Ваш труд — это надежный фундамент безопасности и благополучия населения», — отметил он.

Глава города выразил особую благодарность ветеранам органов безопасности, богатый опыт которых, мудрость и преданность делу служат примером для молодого поколения.

«Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, новых профессиональных достижений, удачи во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.