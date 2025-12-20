20:52:43 Суббота, 20 декабря
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Уранка

10:07 | 20.12.2025 | Общество

Пенза, 20 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в селе Уранка Пензенской области.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Уранка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей села Уранка Пензенской области на качественную дорожную инфраструктуру. На протяжении нескольких лет дорога, ведущая в населенный пункт, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, в период выпадения осадков грунтовое полотно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, затруднен. Маршрут общественного транспорта отсутствует. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области в связи с этим организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


