Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Уранка Общество

Пенза, 20 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в селе Уранка Пензенской области.

«В информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей села Уранка Пензенской области на качественную дорожную инфраструктуру. На протяжении нескольких лет дорога, ведущая в населенный пункт, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, в период выпадения осадков грунтовое полотно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, затруднен. Маршрут общественного транспорта отсутствует. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области в связи с этим организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.