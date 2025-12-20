20:52:16 Суббота, 20 декабря
Многодетная семья стала жертвой мошенничества при попытке обзавестись собственным домом под Пензой

13:30 | 20.12.2025 | Криминал

Пенза, 20 декабря 2025. PenzaNews. Многодетная семья в Пензенской области стала жертвой мошенничества в надежде построить собственный дом неподалеку от регионального центра.

Многодетная семья стала жертвой мошенничества при попытке обзавестись собственным домом под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», предъявлено 38-летнему жителю Пензы.

«По версии следствия, 39-летний житель Пензенского района в марте 2024 года познакомился с обвиняемым. Злоумышленник убедил многодетного отца в том, что занимается строительством жилых домов, пообещал выкупить на свое имя земельный участок в Бессоновском районе и построить для семьи индивидуальный жилой дом. Выбрав участок, на котором семья хотела построить дом, потерпевший передал обвиняемому для начала строительства 500 тыс. рублей, 300 из которых он получил в банке по кредитному договору. Однако злоумышленник намерения исполнять договоренности не собирался и потратил полученные денежные средства на погашение личных долгов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.

«Причиненный семье ущерб частично в размере 80 тыс. рублей возмещен пожилой матерью обвиняемого», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский районный суд.


Актуальное

