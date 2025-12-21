В Пензенской области право на перерасчет пенсии получили более 2 тыс. женщин, воспитавших пятерых и более детей Общество

Пенза, 21 декабря 2025. PenzaNews. Более 2 тыс. проживающих в Пензенской области многодетных матерей, воспитавших пятерых и более детей, получили право на перерасчет пенсии с 1 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального отделения Социального фонда России.

«С 2026 года вступают в силу изменения в пенсионном законодательстве. [...] Согласно поправкам в закон, нестраховой период ухода за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Ранее в стаж мамы шел уход максимум за четырьмя детьми. Теперь это ограничение снято: в страховой стаж включат периоды ухода за пятым, шестым и всеми последующими детьми. Кроме того, за эти периоды будут начисляться пенсионные коэффициенты. При условии, что мама осуществляла уход за каждым ребенком не менее полутора лет, ей будет начислено: за первого ребенка — 2,7 коэффициента, за второго ребенка — 5,4 коэффициента, за третьего и последующих детей — 8,1 коэффициента», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что действие новых правил распространяется как на женщин, которые будут выходить на пенсию с 2026 года, так и на тех, кто уже является пенсионером.

«Отделение СФР по Пензенской области по имеющимся сведениям составило списки мам, претендующих на повышение пенсии за воспитание детей, и дистанционно получило согласие на перерасчет. [...] Увеличенные выплаты начнут поступать уже в новом году», — добавляется в сообщении.