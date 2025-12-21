22:22:50 Воскресенье, 21 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенник выманил у пенсионерки из Пензы более 2,7 млн. рублей

09:22 | 21.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 21 декабря 2025. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника силового ведомства, выманил у пенсионерки из Пензы более 2,7 млн. рублей.

Мошенник выманил у пенсионерки из Пензы более 2,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник заявил, что на имя собеседницы открыт банковский счет, с которого финансируется экстремистская организация, и предложил пенсионерке отправить ему свои сбережения по почте, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Испугавшись, пенсионерка сняла в банке денежные средства, продала золотые украшения и отправила четыре посылки неизвестному через почтовое отделение. Когда звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила более 2,7 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.


Читайте также
Жительница Бековского района призналась в краже денег, найденных у банкомата в магазине Утверждено обвинительное заключение по делу о гибели пенсионерки, сбитой на улице Мира в Пензе
Житель Пензы лишился более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Камайке сгорел частный дом
В Колышлейском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама