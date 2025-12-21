Мошенник выманил у пенсионерки из Пензы более 2,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 21 декабря 2025. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника силового ведомства, выманил у пенсионерки из Пензы более 2,7 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник заявил, что на имя собеседницы открыт банковский счет, с которого финансируется экстремистская организация, и предложил пенсионерке отправить ему свои сбережения по почте, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Испугавшись, пенсионерка сняла в банке денежные средства, продала золотые украшения и отправила четыре посылки неизвестному через почтовое отделение. Когда звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила более 2,7 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.