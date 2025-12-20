Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ.

Фото: Pnzreg.ru

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности России! 20 декабря вы отмечаете свой профессиональный праздник. В этот день мы вспоминаем всех, кто обеспечивает суверенитет и территориальную целостность государства, ведет непримиримую борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, отражает внешние и внутренние угрозы, оберегая покой и безопасность наших граждан», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в органах безопасности Пензенской области во все времена трудились и продолжают работать истинные патриоты.

«Проявляя самоотверженность и верность долгу, они раскрывают самые сложные преступления, пресекают любые попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, охраняют критически важную инфраструктуру и промышленные объекты», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко выразил особую признательность тем, кто участвует в специальной военной операции, решает поставленные президентом России стратегические задачи.

«Имена людей, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая безопасность страны и спокойствие граждан, чаще всего остаются неизвестными. Но их подвиг бессмертен. Желаю всем сотрудникам органов безопасности, их родным и близким, нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия, семейного и дружеского тепла, успехов и всего самого доброго!» — пожелал глава региона.