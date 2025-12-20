20:52:29 Суббота, 20 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

09:20 | 20.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 20 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ.

Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

Фото: Pnzreg.ru

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности России! 20 декабря вы отмечаете свой профессиональный праздник. В этот день мы вспоминаем всех, кто обеспечивает суверенитет и территориальную целостность государства, ведет непримиримую борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, отражает внешние и внутренние угрозы, оберегая покой и безопасность наших граждан», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в органах безопасности Пензенской области во все времена трудились и продолжают работать истинные патриоты.

«Проявляя самоотверженность и верность долгу, они раскрывают самые сложные преступления, пресекают любые попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, охраняют критически важную инфраструктуру и промышленные объекты», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко выразил особую признательность тем, кто участвует в специальной военной операции, решает поставленные президентом России стратегические задачи.

«Имена людей, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая безопасность страны и спокойствие граждан, чаще всего остаются неизвестными. Но их подвиг бессмертен. Желаю всем сотрудникам органов безопасности, их родным и близким, нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия, семейного и дружеского тепла, успехов и всего самого доброго!» — пожелал глава региона.


Читайте также
Утверждено обвинительное заключение по делу о гибели пенсионерки, сбитой на улице Мира в Пензе Житель Пензы лишился более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Камайке сгорел частный дом В Колышлейском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован
В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадали два человека В Пензе состоялось шествие Дедов Морозов
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама