Денис Соболев поздравил с праздником работников органов безопасности

10:00 | 20.12.2025 | Общество

Пенза, 20 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил с праздником работников органов безопасности

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Сложно переоценить ваш вклад в безопасность нашей страны и ее граждан, защиту границ России, борьбу с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия, укрепление законности и правопорядка. Рискуя жизнью и здоровьем, вы всегда готовы принять вызов. И смело можно утверждать, что в непростое время, когда наше государство сталкивается с новыми угрозами и испытаниями, ваши профессиональные знания, умения и навыки, мужество и храбрость имеют огромное значение», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил работников органов безопасности за добросовестную службу.

«От всей души желаю каждому из вас здоровья, счастья, крепости духа и новых успехов в работе на благо родного Отечества!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


