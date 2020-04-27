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Под Пензой мужчина лишился около 150 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника

09:10 | 27.04.2020 | Криминал

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Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. 63-летний житель Бессоновского района Пензенской области лишился около 150 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Под Пензой мужчина лишился около 150 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что по карте собеседника происходят подозрительные операции, а для их блокировки необходимо назвать реквизиты карты и цифровые коды, поступающие в SMS. После предоставления запрашиваемых сведений он обнаружил, что со счета его карты списаны 146 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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