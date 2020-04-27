Под Пензой мужчина лишился около 150 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника Криминал

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. 63-летний житель Бессоновского района Пензенской области лишился около 150 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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«Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что по карте собеседника происходят подозрительные операции, а для их блокировки необходимо назвать реквизиты карты и цифровые коды, поступающие в SMS. После предоставления запрашиваемых сведений он обнаружил, что со счета его карты списаны 146 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.