В Пензе осужден бездомный, зарезавший пенсионерку Криминал

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. 32-летний мужчина без определенного места жительства, зарезавший пенсионерку в Пензе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

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«Установлено, что 26 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке многоквартирного жилого дома, в ходе ссоры с потерпевшей 1948 года рождения, которая пыталась выгнать его из подъезда, умышленно нанес ножом не менее трех ударов в область левого плеча. В результате его преступных действий смерть потерпевшей наступила от колото-резаного ранения левого плеча, сопровождавшегося массивной кровопотерей», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что к смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления, принесение извинений потерпевшему, а также хроническое заболевание и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

«Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений», — пояснил официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, уточнив, что злоумышленник, будучи ранее осужденным за умышленное преступление средней тяжести к реальному лишению свободы, вновь преступил закон.

По его словам, бродяге назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.