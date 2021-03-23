В Пензе по факту гибели мужчины при демонтаже здания возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено по факту гибели мужчины в ходе работ по демонтажу здания на улице Попова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 19 марта 2021 года при проведении работ по демонтажу здания по улице Попова в городе Пензе, проводимых одним из обществ с ограниченной ответственностью, произошло обрушение бетонной плиты на мужчину 1982 года. Потерпевший принимал участие в выполнении работ, при этом работником организации не являлся. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее на сайте пензенского пожарно-спасательного центра была размещена информация о том, что трагический инцидент произошел при разборе здания торгового центра «Велес».

Объект прекратил работу в конце ноября 2020 года. Здание было закрыто для последующего сноса.

По информации пресс-службы строительной группы «Рисан», на месте «Велеса» планируется построить новый дом, не входящий в состав существующих жилых комплексов.