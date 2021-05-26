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В Пензе молодой человек приговорен к полутора годам колонии за покушение на сбыт наркотика

09:34 | 26.05.2021 | Криминал

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Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 18-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензе молодой человек приговорен к полутора годам колонии за покушение на сбыт наркотика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что не позднее 4 октября прошлого года несовершеннолетний 2002 года рождения получил в сети интернет информацию о местонахождении оптовой «закладки» с наркотическим средством. На следующий день в лесополосе он обнаружил тайник с наркотиком общей массой не менее 10,58 грамма, после чего расфасовал его не менее чем в 37 гриппер-пакетов для дальнейшего сбыта мелкими партиями», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в тот же день злоумышленник оборудовал тайники с 17 свертками наркотика на территории Железнодорожного района Пензы.

«Довести свой преступный умысел до конца несовершеннолетний не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции в районе Барковки», — отметили в СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что в ходе личного досмотра у подростка было обнаружено 5,49 грамма наркотика, а в оборудованных им тайниках — спрятанные свертки.

Приговор суда по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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